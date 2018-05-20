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11 мільйонів в кишеню Головко та його родини або як будівництво стає «золотою жилою»?

20.05.2018

11 миллионов в карман Головко и его семьи - или как строительство становится «золотой жилой»?

Шантажі, надумані історії, і фінансові махінації. Після світової кризи, який мав початок у 2008 році, багато будівельні компанії просто зникли і фактично розчинилися в повітрі.

Численна кількість об’єктів «завмерли» ще на початковому етапі, що в кожному місті додалося кілька недобудов, а підприємства збанкрутували. Вижили, напевно, тільки ті, що працювали пліч-о-пліч на загальний результат, бо лише коли всі сторони хочуть побачити будинок, в який вклали чималі кошти, можна про щось говорити.

Далі ми розповімо про об’єкт, на який витрачено дуже багато часу, фінансових вкладень і зусиль, але все ж він не побачив світ. Правда, останнє стало можливим стараннями шахраїв – Ледюка Сергія і Леоніда Головко, Вони разом з членами своєї сім’ї, використовуючи всі можливі методи, серед яких чимало брудних схем та угод, збільшили вартість будівництва до неможливою і захмарною.

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