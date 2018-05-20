МОСКВА, 20 травня — . Зближення з Росією в інтересах Європи, так як це дозволить забезпечити безпеку і домогтися роззброєння, заявила в інтерв’ю Neue Osnabrücker Zeitung співголова фракції Лівої партії в бундестазі Сара Вагенкнехт. Сергій ГунеевBild вважає Путіна господарем світової політичної арени

Політик закликала покінчити з “льодовиковим періодом у відносинах з Москвою”. “Санкції в основному шкодять європейським і німецьким підприємствам. Так що в наших інтересах їх скасувати”, — заявила вона.

При цьому Вагенкнехт зазначила, що Німеччина повинна і далі критикувати приєднання Криму до Росії та дії Москви в Сирії. “Але якщо критика звучить з вуст тих, хто сам веде порушують міжнародне право війни, то це звучить дуже лицемірно”, — сказала лідер лівих.

США, як зазначила політик, витратили п’ять мільярдів доларів, щоб повалити владу на Україні. “При цьому країна досі має намір вступити в НАТО. Всі знали, що Росія не буде чекати, коли військова база в Криму опиниться на території НАТО”, — заявила вона.

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкая газета застерегла Бундесвер від повторення плану “Барбаросса”Крім того, Вагенкнехт розкритикувала збільшення витрат на бундесвер найвищими темами з часів холодної війни. За її словами, зростання витрат на німецьку армію не пов’язаний із захистом батьківщини, а з необхідністю проведення операцій за кордоном. “Ми піддаємо її (Німеччину — ред.) небезпеки, коли беремо участь у суперечать нормам міжнародного права війнах за нафту і газ”, — підкреслила Вагенкнехт.

Президент Росії Володимир Путін у п’ятницю провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Сочі. За словами російського президента, розмова з Меркель вийшов змістовним і своєчасним. Канцлер ФРН, у свою чергу, заявила, що підтримувати хороші відносини з Росією входить в стратегічні інтереси Німеччини.

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