У сумці підозрілого чоловіка знайшли акумулятори і дроти.

Французька поліція провела операцію на вокзалі Марселя, який був евакуйований через підозрілого чоловіка.

“Пасажири помітили чоловіка, який підозріло поводився”, – повідомили в поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка. Для перевірки його сумки на вокзал прибула група вибухотехніків.

З-за цього довелося призупинити рух транспорту і евакуювати вокзал.

За даними джерел, в сумці були найдене акумулятори і дроти. Затриманий чоловік відкинув, що це вибухівка.

За даними ЗМІ, чоловік під час затримання кілька разів прокричав “Я не Шарлі!”. Гасло “Я Шарлі” активно використовувався в підтримку сатиричного журналу Charlie Hebdo, який піддався терористичного нападу на початку 2015 року.