КИШИНІВ, 20 травня — . Виборчі дільниці в Кишиневі на почалися в неділю в Молдові виборах у місцеві органи влади відкрилися без пригод, повідомила журналістам представник кишинівського виборчого округу Інна Бабін.

© Fotolia / melanie_10В Молдові почалися дострокові вибори в місцеві органи влади”Всі виборчі дільниці відкрилися вчасно, 07.00 без пригод. У виборчий список Кишинева увійшли 631668 людина, — сказала Бабін.

Вибори проходять в семи населених пунктах країни, у тому числі в столиці і в Бельцях — другому за величиною місті Молдавії. До 08.00 явка в Кишиневі склала 1,08%.

Згідно із законодавством Молдови, поріг явки на загальних місцевих виборах становить 25%. Переможцем визнається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, включених в списки. Якщо ж голосів буде менше 50%, то через два тижні відбудеться другий тур виборів, де переможцем оголошується той, хто набере просту більшість. У другому турі місцевих виборів немає порогу явки.

Виборчі дільниці закриються о 21.00 (збігається з мск).