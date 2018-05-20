АЛМА-АТА, 20 травня – . На базі центру бойової та методичної підготовки підрозділів спеціального призначення національної гвардії Казахстану в Алма-Атинській області республіки розпочалися тактико-спеціальні навчання “Кобальт-2018” з формуваннями сил спеціального призначення Колективних сил оперативного реагування ОДКБ, передає кореспондент . © AFP 2018 / Jung Yeon-јеВ США заявили, що продовжать проводити навчання з Південною Кореєю

“Військово-політична обстановка у світі та в зоні відповідальності ОДКБ розцінюється главами наших держав як напружена. У зв’язку з чим в останні два роки було прийнято декілька рішень радою колективної безпеки з посилення потенціалу системи колективної безпеки по протидії викликам і загрозам, нашим державам”, — сказав на відкритті навчань заступник генсека ОДКБ Валерій Семеріков.

За його словами, однією з складових цієї роботи є підтримання високої бойової готовності спеціальних підрозділів правоохоронних органів і спеціальних служб до виконання завдань за призначенням.

Темою триденних навчань є “Планування та проведення спеціальної операції зі знищення незаконних збройних формувань”. Активна фаза навчань намічена на 22 травня. CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonВ Пентагоні заявили, що Росія мало робить для боротьби з тероризмом

Раніше повідомлялося, що командувачем угрупованням, куди увійдуть підрозділи Росгвардии, МВС Росії, національної гвардії Казахстану, МВС Киргизії, Таджикистану, а також керівництво поліції Вірменії, буде заступник головнокомандувача нацгвардією Казахстану генерал-майор Альберт Маткаримов.

Протягом трьох днів понад 700 спецназівців відпрацюють всі етапи спеціальної операції — від виявлення незаконного збройного формування до повної нейтралізації умовних терористів.

У навчаннях будуть задіяні понад 70 одиниць бойової та спеціальної техніки, а також до п’яти одиниць авіаційної техніки, понад 500 одиниць стрілецької та артилерійської зброї. Активно будуть використовуватися для розвідки безпілотні літальні апарати.