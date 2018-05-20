Хлопець планував напад на сторінках свого щоденника.

Сімнадцятирічний американець Дімітріос Пагуртис, який влаштував у п’ятницю стрілянину в школі Санта-Фе (штат Техас) убивши 10 осіб, вів щоденник, де планував напад.

“Він збирався не тільки влаштувати стрілянину, але також хотів покінчити з собою”, — сказав Еббот.

За словами губернатора, у студента “не вистачило сміливості” вчинити самогубство, тому він здався поліції.

Трагедія в школі в Санта-Фе сталася рано вранці в п’ятницю. Жертвами стали 10 осіб. Стрілянину влаштував учень цієї школи 17-річний Дімітріос Пагуртис. Він був узятий під варту. Зловмиснику пред’явлено обвинувачення у тяжкому вбивстві, яке карається стратою.