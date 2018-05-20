Країна хоче перейменуватися з-за конфлікту з Грецією.



На переговорах з прем’єр-міністром Греції Алексісом Ціпрасом варіант перейменування колишньої югославської республіки Македонії в Илинденскую Македонію був визнаний самим оптимальним, йдеться в повідомленні на сайті прем’єра Македонії Зорана Заева.

“Республіка Илинденская Македонія це назва, за якою з Грецією можливий компроміс. Англійською – Republic of Ilinden Macedonia, албанською – Republika Ilindenase e Maqedonisе”, – розповів прем’єр.

Згідно з державними інтересами про це вже проінформовані президент, парламент і лідери найбільших партій, додав Заев.

За його словами, нова назва буде гарантувати існування мультиэтнической Македонії.

Раніше повідомлялося, що Македонія готова до перейменування заради вступу в НАТО.

Після розпаду Югославії Македонія здобула незалежність під назвою Респубика Македонія. За наполяганням Греції в ООН країна була прийнята як колишня югославська республіка Македонія.

Афіни вважають, що з цим назвою Македонія зберігає за собою право претендувати на грецьку провінцію, яка має таку ж назву. У зв’язку з цим Греція блокує вступ Македонії в Євросоюз і НАТО.

Нову назву Македонії відсилає до Илинденскому повстання проти Османської імперії 1903 року, яке почалося 2 серпня в Ільїн день. Зараз це головне свято в Македонії.

Остаточно нова назва Македонії буде визначено на референдумі.