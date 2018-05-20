МОСКВА, 20 травня — . Лава викидається на Гаваях вулкана Кілауеа зачепила місцевого жителя, він госпіталізований, повідомляє телеканал Hawaii News Now з посиланням на місцеві влади.

© 2018 Associated Press Ruptly, Servicio Geológico de EE. UU. Departamento del Interior / USGS Servicio Geológico de EE. UUОбрушившееся дно кратера вулкану Кілауеа на Гаваях зняли з беспилотникаКак повідомила офіційний представник округу Гаваї Джанет Снайдер, чоловік знаходиться на третьому поверсі свого будинку, на балконі, коли бризки від лави потрапили йому в ногу.

“Лава потрапила в районі гомілки, частина його ноги, з цього місця вниз, пошкоджена”, — додала вона. За її словами, чоловіка доставили в лікарню з серйозною травмою. Як зазначають ЗМІ, це перший постраждалий в результаті триваючого виверження вулкана на Гаваях.

Раніше повідомлялося, що вулкан на Гаваях продовжує вивергатися і викидати в атмосферу попіл на 9 тисяч метрів вгору. Експерти попереджають, що виверження вулкана може розтягнутися на багато тижнів. Крім попелу в атмосферу викидаються також токсичні гази, небезпечні для здоров’я.

© REUTERS / Terray SylvesterНа Гаваях оголосили евакуацію через утворення нової вулканічної трещиныКак пише видання USA Today, мешканці острова, чиї будинки були знищені, а райони заповнені лавою, зможуть повернутися та зайнятися відновленням жител тільки після того, як вулкан охолоне, що може статися нескоро. Даних про те, коли потоки лави можуть уповільнити свій рух, поки немає. Проте не всі виявилися жителі налякані природною стихією. Так, у соцмережах стали популярні фотографії з людьми, грають у гольф, на тлі вивергає лаву та попіл вулкана.

Раніше влада Гавайських островів оголосили евакуацію населення після виверження вулкана Кілауеа. ЗМІ повідомляли, що розпорядження про евакуацію торкнулося близько 10 тисяч осіб. Пізніше стало відомо, що потоки лави знищили щонайменше 30 будинків. Президент США Дональд Трамп оголосив острівний штат в Тихому океані зоною лиха у зв’язку з виверженням вулкана Кілауеа.

Кілауеа, розташований на острові Гаваї (також відомий як Великий острів), називають одним з найбільш активних діючих вулканів на Землі. Також Кілауеа вважається в традиційних віруваннях місцем проживання Пеле — гавайської богині вулканів.