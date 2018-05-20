ТОКІО, 20 травня — . Президенти Південної Кореї і США Мун Чже Ін і Дональд Трамп обговорили в неділю по телефону заходи реагування на недавні погрози КНДР відмовитися від діалогу, повідомила адміністрація глави південнокорейського держави.

“Обидва лідери обмінялися думками про реакції, які демонструє останнім часом Північною Кореєю”, — йдеться в повідомленні.

Телефонна розмова тривала 29 хвилин.

На 12 червня запланована зустріч Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином в Сінгапурі, проте Пхеньян пригрозив відмовитися від діалогу з США, якщо від північнокорейської держави будуть в односторонньому порядку домагатися тільки відмови від ядерної зброї без нормалізації відносин.

Трамп і Мун Чже Ін, як йдеться в повідомленні південнокорейської адміністрації, домовилися тісно співпрацювати, в тому числі для успішного проведення американо-північнокорейського саміту в Сінгапурі.

Як повідомлялося раніше, 27 квітня у прикордонному пункті Пханмунджом відбулася зустріч Мун Чже Іна і Кім Чен Ина. Однак на минулому тижні КНДР скасувала міністерську зустріч двох корейських держав і пригрозила відмовитися від саміту Кім Чен Ина з Трампом після того, як США і Південна Корея розгорнули військові навчання, спрямовані проти Півночі.

Зокрема, в навчаннях вперше були задіяні вісім винищувачів-“невидимок” F-22, призначених для нанесення ударів по ядерним і ракетним об’єктів на території КНДР. Разом з тим бомбардувальники B-52 у навчаннях було вирішено не використовувати.

Напередодні КНДР вимагає від Південної Кореї повернути 12 колишніх офіціанток корейського ресторану в Китаї, яких, як стверджують в Пхеньяні, проти їх волі вивезли на південь Корейського півострова. У Південній Кореї запевняють, що особи з Північної Кореї зробили добровільний втечу.