КИШИНІВ, 20 травня — . Незалежний кандидат і тимчасово виконуюча обов’язки мера молдавської столиці Сільвія Ради проголосувала вранці в неділю в Кишиневі на дострокових виборах мера міста. © AP Photo / Efrem LukatskyПремьер Молдови проголосував на дострокових виборах мера в Кишиневі

Вибори проходять в семи населених пунктах країни, у тому числі в столиці і в Бельцях — другому за величиною місті Молдавії.

На пост градоначальника молдавської столиці претендують 11 кандидатів, але головними конкурентами, як свідчать соціологічні опитування, є колишній радник президента Молдови Іон Чебан (голова фракції соціалістів у міській раді столиці), а також Сільвія Ради — незалежний кандидат, яка виконувала обов’язки мера Кишинева з моменту відставки Кіртоаке. Шанси є у Андрія Нестасе, підтримуваного партією “Платформа “Гідність і правда”, депутата румунського парламенту Костянтина Кодряну (йому підтримку має Партія національної єдності) і колишнього міністра навколишнього середовища Валерія Мунтяну від Ліберальної партії.

“Я голосувала за те, щоб Кишинів був визволений із сфери політичних інтересів, щоб місто повернули його жителям”, — сказала Ради.

Згідно із законодавством Молдови, поріг явки на загальних місцевих виборах становить 25%. Переможцем визнається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, включених в списки. Якщо ж голосів буде менше 50%, то через два тижні відбудеться другий тур виборів, де переможцем оголошується той, хто набере просту більшість. У другому турі місцевих виборів немає порогу явки.

Виборчі дільниці закриються о 21:00 (збігається з мск).