ДОНЕЦЬК, 20 травня — . Українські силовики 23 рази порушили режим припинення вогню в Донбасі за добу, дві людини загинули, сказав журналістам представник самопроголошеної Донецької народної республіки в спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню.

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / ДНР звинуватила ВСУ в застосуванні заборонених боєприпасів з шрапнеллю”Представництво Донецької народної республіки в СЦКК повідомляє: за минулу добу загальна кількість порушень з боку ВСУ становило – 23 рази… загинули двоє мирних жителів”, — сказав представник відомства.

Крім того в СЦКК додали, що силовики випустили понад 140 мін і снарядів по території ДНР, при обстрілі також використовувалися гранатомети різного типу, бронетехніка і стрілецьку зброю.

“Горлівське напрям: міномети 120 міліметрів – 61 міна, 82 міліметри – 31 міна; Донецьке напрям: міномети 120 міліметрів – 14 хв; 82 міліметри – одна міна. Маріупольське напрям: 122 мм гаубиці –вісім снарядів; міномети 120 міліметрів – 15 хв, 82 міліметри – 12 хв… Загальна кількість застосованих боєприпасів ЗСУ – 298 одиниць”, — сказав представник ДНР в СЦКК.

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