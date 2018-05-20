МОСКВА, 20 травня — . Колишній український військовослужбовець Олександр Мединський, який брав участь в операціях ВСУ в Донбасі, записав відеозвернення до президента США Дональду Трампу, в якому розповів про застосування Києвом хімічної зброї в зону конфлікту. Відеозапис опублікована на YouTube каналі Open Ukraine.

© РИА Новини / Ігор МасловМнение: ЗСУ самі не знають, скільки заклали мінних полів у ДонбассеБывший військовий підкреслив, що звертається до Трампу як до “непримиримому борцю з поширенням отруйних речовин і застосуванням хімічної зброї масового ураження”. Він нагадав, що реакція Сполучених Штатів на отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та непідтверджені дані про хімічної атаки в сирійській Думі була негайною, при цьому чекати яких-небудь доказів Вашингтон не став.

За словами Мединського, влітку 2015 року Сили спеціальних операцій (ССО) у складі Генштабу України конфіскували в добровольчого батальйону “Донбас” і вивезли в Київ хімічну лабораторію. Вона продовжила свою діяльність в українській столиці до кінця 2016 року, а потім була перевезена на одну з баз СЗГ. У лабораторії за завданням командування вироблялися хімічні речовини “для ураження живої сили”, які, як стверджує колишній військовий, незабаром були застосовані в Донбасі.

“Я готовий свідчити у американських судах, ФБР, АНБ і ЦРУ про те, як українські військові використовували хімічну зброю”, — заявив Мединський, додавши, що більш детальну інформацію із зазначенням персональних даних учасників подій передасть співробітникам американських спецслужб.

CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War UkraineПолитолог прокоментував зміну формату операції ВСУ в ДонбассеОн також розповів, що у СЗГ існувала доктрина, згідно з якою планувалося застосовувати отруйні та вибухові речовини не тільки проти воюючих у Донбасі ополченців, але і проти “незгодних з режимом Порошенко”. Йдеться в тому числі про журналістів, політичних діячів і суспільниках.

“Я прошу вас звернути увагу на ці явища. Також я прошу вас чинити тиск на київський режим і вжити рішучих заходів щодо такої терористичної війни проти своїх громадян”, — підсумував колишній військовий у зверненні до Трампу.

Ще в травні 2015 року в ДНР заявляли, що Київ готується до виробництва хімічної зброї. У Донецьку не виключали, що українські військові влаштують диверсію, а звинуватять у всьому ополченців.

Пізніше в оборонному відомстві самопроголошеної республіки повідомили, що ВСУ під Слов’янському вели обстріл снарядами, які “йшли в землю”, після чого все навколо покривалося серпанком.