Загиблі священики були з Назарянской церкви в східному регіоні.



В авіакатастрофі на Кубі загинули 20 священиків з євангельської церкви.

Міністр транспорту Куби Адель Іскьердо Родрігес зазначив, що в результаті аварії літака біля Гавани загинули 110 осіб.

Всього на борту знаходилися 113 чоловік, включаючи 102 громадян Куби, трьох туристів, двох іноземців і шість членів екіпажу з Мексики. Серед жертв аварії було п’ятеро дітей.

Загиблі священики були з Назарянской церкви в східному регіоні. Священнослужителі провели кілька днів на зустрічі в столиці і поверталася в свої будинки та місця релігійної служби в провінції Хольгуин.