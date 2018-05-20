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Авіакатастрофа на Кубі: загинули 20 священиків

20.05.2018

Авиакатастрофа на Кубе: погибли 20 священниковЗагиблі священики були з Назарянской церкви в східному регіоні.

В авіакатастрофі на Кубі загинули 20 священиків з євангельської церкви.

Міністр транспорту Куби Адель Іскьердо Родрігес зазначив, що в результаті аварії літака біля Гавани загинули 110 осіб.

Всього на борту знаходилися 113 чоловік, включаючи 102 громадян Куби, трьох туристів, двох іноземців і шість членів екіпажу з Мексики. Серед жертв аварії було п’ятеро дітей.

Загиблі священики були з Назарянской церкви в східному регіоні. Священнослужителі провели кілька днів на зустрічі в столиці і поверталася в свої будинки та місця релігійної служби в провінції Хольгуин.

Авиакатастрофа на Кубе: погибли 20 священников

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