При цьому тарифи ЖКГ ростуть у два рази швидше заробітків громадян

Поставлена Путіним завдання — знизити до 2024 року рівень бідності в Росії вдвічі, виглядає для уряду Дмитра Медведєва майже нездійсненним. Адже в минулому політичному циклі воно воліло боротися з бідністю, швидше, маніпуляцією цифрами, ніж реальними заходами.

За даними Росстату, в 2017 році кількість громадян з доходами нижче прожиткового мінімуму склала 19,3 млн (13,2%) проти 19,5 млн (13,3%) у 2016 році. Зміна мікроскопічне. Причому, в регіональному розрізі картина зовсім невтішна. Зниження рівня бідності відбулося лише у 22 регіонах в той час як в 44 бідність зросла. Такі висновки отримані на підставі аналізу даних по 71 регіону, що надала інформацію статистикам.

Зниження кількості бідних — не єдина мета. Значення також має якість життя цих людей. Отримуючи в місяць не більше 11163 рубля (прожитковий мінімум з 1 травня 2018 року), критично важливо як витрачаються ці кошти. Якщо виключити з цієї суми комунальні платежі, стерпна, нехай і убоге життя хоч якось досяжна. А ось якщо половину цієї суми доводиться віддавати за квартиру, то можна опинитися на межі фізичного виживання.

Таким чином, погано контрольована комуналка, коли тарифи ЖКГ випереджають зростання доходів громадян, буквально вбиває росіян. А адже саме така картина наблюдаеться останнім часом. Так, з 2013-го по 2017 рік рахунки за житлово-комунальні послуги у розрахунку на одну людину збільшився на 39,5% (з 1598 до 2229 рублів). У той час як грошові доходи в номінальному вираженні зросли лише на 21% (з 25 928 до 31 477 рублів).

Спроби держави обмежити зростання тарифів поки малоуспешны. За інформацією Мінбуду, зростання сукупного платежу за житлові та комунальні послуги з січня по жовтень 2017 року становив 5,7% (за 2016 рік — 7%), а фактичний зростання розміру плати громадян — 3,8%. Згідно дослідженню банку «Російський стандарт», середній платіж за комунальні послуги склав у 2017 році 2,7 тисячі рублів, що майже на 9,5% більше, ніж за той же період 2016 року.

Для бідних гостроту випереджаючого зростання тарифів ЖКГ частково можуть знімають адресні житлові субсидії. Гранично допустима частка ЖКГ у сукупних доходах сім’ї встановлена в залежності від регіону в розмірі від 10 до 22%. При цьому частка сімей, які отримують такі субсидії скорочується. Якщо в 2013 році їх було 6,4%, то у 2017-му лише 5,7%.

Крім сухих цифр, значення має суб’єктивне сприйняття росіянами теми ЖКГ. Згідно з квітневим опитуванням аналітичної служби Рамблер, більшість росіян — 70% вважають, що тарифи на комунальні послуги в країні завищені. А ще 20% говорять, що «незрозуміло, за що стягуються деякі платежі». Чи це не вирок системі ЖКГ в її нинішньому вигляді?

Однак, замість того, щоб окоротить зарвалися «генералів» галузі, держава зміщує фокус уваги громадян на проблему обліку комунальних послуг. Мовляв, багато доводиться платити від того, що хтось краде, підкручує лічильники. Вихід з положення, запропонований депутатом-єдиноросом Олександром Сидякиным, — у масовій встановлення «розумних» лічильників, що передають дані обліку онлайн.

Таким чином, громадян у період 2019-2021 роки змусять знову міняти, а значить купувати, лічильники. Очевидно, що на тарифну політику і беззаконня керуючих кампаній це ніяк вплинути не може. В той час, як саме політика конкретних керуючих кампаній викликає найбільші нарікання. Нещодавно жителі Нижнього Новгорода, отримавши платіжки з перерахунком» стихійно перекрили вулицю. Характерно, що мер, усвідомлюючи свою відповідальність, закликав городян «не платити» незрозуміло за що нараховані суми.

Пропонована Мінбудом диверсифікація тарифів ЖКГ, які будуть залежати від різних факторів: часу, обсягу споживання, способу і строків оплати — теж не більше, ніж зручність. А може бути навіть і мода — данина «цифрової економіки». Грошей у гаманцях бідняків, на яких зростання тарифів позначається сильніше всього, від цього не додасться, а значить їх рівень життя буде продовжувати падати.

— У червні 2017 року надіслали папір, де написано, що нам зробили перерахунок за 2016 рік, — розповіла «СП» пенсіонерка з Володимира Пекла Гисматуллина. — Притому, що ніколи такого у нас не було. Ми завжди все платили вчасно, день у день. До того ж перерахунок цей, як кажуть, вони повинні робити протягом першого кварталу.

По цьому папері нам запропонували доплатити ще шість тисяч рублів. У нашому будинку одні пенсіонери, зайвих грошей ні в кого немає. Тому ніхто платити не став. Старша по будинку написала з цього приводу у три інстанції: в жилинспекции, ще кудись. Досі чекаємо результату. Потім, вже в цьому році, в травні нам надіслали ще один перерахунок за 2017 рік. Там ще сім тисяч рублів з гаком треба платити. Плюс, мабуть, пені накрутили. Разом зараз висить сімнадцять тисяч боргу.

З керуючої компанії тепер дзвонять, вимагають, щоб ми заплатили. Причому це не з усіма будинками так. В нашому районі тільки в трьох будинках. Чому — незрозуміло. Такі історії, я чула, були і в інших містах: у Юрьевце, в передмісті нашому, в Ульяновську, в Нижньому.

Про те, як держава намагається регулювати відносини між громадянами і керуючими компаніями «СП» розповіла виконавчий директор Національного центру громадського контролю в сфері ЖКГ «ЖКГ контроль» Світлана Разворотнева.

— Установка інтелектуальних приладів обліку не завжди здатна зменшити оплату. Це, швидше, спосіб підвищити прозорість. У будинках з’являються незрозумілі «небалансы» тому що в одних стоять прилади обліку, в інших їх немає. У кого є, свідчення дають раз на півроку, а поки не здали — їм нараховують за середній, потім перерахунки… тобто тут все заплутано. Маючи «розумний лічильник» сумлінний платник може бути впевнений, що він не платить за недобросовісного. Тих, хто «махлює» швидко знайдуть.

Крім того, споживачі зможуть перевірити, чи немає у них перетопов і що надходить в будинок тепло відповідає температурному режиму. Як відомо, тепловики зацікавлені в тому, щоб продати якомога більше. Надходження тепла в будинок регулюється спеціальною «гаечкой», яка стоїть в трубі. Як кажуть, зараз є такі прилади, які дозволяють збільшити заходить в будинок потік тепла дистанційно. Ніхто не може перевірити, співвідноситься це з температурою, тим більше, якщо ми платимо не за період опалення, а по одній дванадцятій. Це дозволяє ресурсникам ловити рибку в каламутній воді.

«СП»: — Але ж «розумний» лічильник — це, фактично, невеликий комп’ютер. Напевно недешевий. Чи виправдана така заміна?

— В принципі і деякі звичайні лічильники можна зробити «розумними», встановивши маленький і недорогий модем. Але великого сенсу замінювати окремі лічильники немає. Є сенс встановити общедомовую інтелектуальну систему зняття показань приладів обліку, щоб поквартирні лічильники синхронізувалися з общедомовым. Це, звичайно, може коштувати в залежності від дому кілька мільйонів рублів. І тому всі думають, за чий рахунок це робити.

«СП»: — Пенсіонерам, яких перерахунок на 6-7 тисяч може довести до інфаркту, «інтелектуальна система» за мільйони рублів навряд чи цікава…

— Зараз теоретично це можна зробити за рахунок энергосервисного контракту. Компанія встановлює в кредит таку систему і, наприклад, тепловий вузол з погодним регулюванням, утеплює двері і т. п. За рахунок цього споживач витрачає енергії менше, а платить стільки ж. Різниця покриває витрати на інтелектуальну систему обліку. Так ця система працює на Заході.

Але у нас це не працює зовсім. Тому у нас це робиться трохи по-іншому — через капремонт. Така централізована система дозволяє мінімізувати зусилля. Є успіхи в Москві, в Казані. Думаю, регіони теж підтягнуться.

«СП»: — А як ви оцінюєте диференціацію тарифів з точки зору економії споживачів?

— Мені здається, вона передчасна, так як у нас все заплутано. Ми ж досі навіть прилади обліку в кожній квартирі не встановили, хоча це вимога закону. Всі спроби ввести диференційовані норми теж ефекту не дали. Якщо ми і прийдемо до такої диференціації, то явно не в найближчі десять років.