АЛМА-АТА, 20 травня – . Будівля торгового дому спалахнула в неділю в Кокшетау в Акмолинської області Казахстану, пожежники евакуювали 35 чоловік, ніхто з них не постраждав, повідомила прес-служба Комітету з надзвичайних ситуацій (КНС) МВС Казахстану.

За інформацією КНС, покрівля двоповерхового торгового дому “Тріумф” загорілася о 12.35 (09.35 мск).

“Пожежу локалізовано о 13.05 (10.05 мск) і ліквідований 13.22 (10.22 мск). В результаті пожежі пошкоджено зовнішнє оздоблення будівлі. Площа пожежі склала 400 квадратних метрів. Евакуйовано 35 осіб. Жертв і постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні КНС.

У ліквідації пожежі брали участь 45 співробітників служби пожежогасіння та 9 одиниць техніки.