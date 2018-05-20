КИШИНІВ, 20 травня — . Кандидат від партії соціалістів республіки Молдова (ПСРМ), лідер партійної фракції у міській раді столиці Іон Чебан проголосував вранці в неділю в Кишиневі на дострокових виборах мера міста.

Вибори проходять в семи населених пунктах країни, у тому числі в столиці і в Бельцях — другому за величиною місті Молдавії.

На пост градоначальника молдавської столиці претендують 11 кандидатів, але головними конкурентами, як свідчать соціологічні опитування, є колишній радник президента Молдови Іон Чебан (голова фракції соціалістів у міській раді столиці), а також Сільвія Ради — незалежний кандидат, яка виконувала обов’язки мера Кишинева з моменту відставки Кіртоаке. Шанси є у Андрія Нестасе, підтримуваного партією “Платформа “Гідність і правда”, депутата румунського парламенту Костянтина Кодряну (йому підтримку має Партія національної єдності) і колишнього міністра навколишнього середовища Валерія Мунтяну від Ліберальної партії.

© РИА Новини / Михайло КлиментьевМолдавия отримала статус спостерігача в ЄАЕС”Я прийшов сюди з добрими думками і поставив печатку за чисте місто. Мерія буде відкритим установою”, — сказав Чебан.

Згідно із законодавством Молдови, поріг явки на загальних місцевих виборах становить 25%. Переможцем визнається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, включених в списки. Якщо ж голосів буде менше 50%, то через два тижні відбудеться другий тур виборів, де переможцем оголошується той, хто набере просту більшість. У другому турі місцевих виборів немає порогу явки.

Виборчі дільниці закриються о 21:00 (збігається з мск).