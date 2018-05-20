КИШИНІВ, 20 травня — . Президент Молдавії Ігор Додон проголосував вранці в неділю в Кишиневі на дострокових виборах мера міста і висловив упевненість, що переможець може бути визначений в першому турі.

© Fotolia / melanie_10В Молдові почалися дострокові вибори в місцеві органи властиВыборы проходять в семи населених пунктах країни, у тому числі в столиці і в Бельцях — другому за величиною місті Молдавії.

На пост градоначальника молдавської столиці претендують 11 кандидатів, але головними конкурентами, як свідчать соціологічні опитування, є колишній радник президента Молдови Іон Чебан (голова фракції соціалістів у міській раді столиці), а також Сільвія Ради — незалежний кандидат, яка виконувала обов’язки мера Кишинева з моменту відставки Кіртоаке. Шанси є у Андрія Нестасе, підтримуваного партією “Платформа “Гідність і правда”, депутата румунського парламенту Костянтина Кодряну (йому підтримку має Партія національної єдності) і колишнього міністра навколишнього середовища Валерія Мунтяну від Ліберальної партії.

“Опитування показують, що вісім з десяти жителів Кишинева незадоволені тим, що відбувається в столиці, тому я закликаю всіх вийти на вибори, щоб все змінити. Я дуже сподіваюся, що сьогодні вдасться поставити крапку, я вважаю, що для цього є всі шанси і нам не доведеться витрачати гроші на проведення другого туру”, — сказав Додон.

Президент зізнався, що сам він голосував за “сильного мера”, який зможе протистояти всім викликам”. За його словами, місту потрібен професійний підхід без геополітичної війни.

Згідно із законодавством Молдови, поріг явки на загальних місцевих виборах становить 25%. Переможцем визнається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, включених в списки. Якщо ж голосів буде менше 50%, то через два тижні відбудеться другий тур виборів, де переможцем оголошується той, хто набере просту більшість. У другому турі місцевих виборів немає порогу явки.

Виборчі дільниці закриються о 21:00 (збігається з мск).