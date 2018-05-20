ДОНЕЦЬК, 20 травня — . Мирний житель отримав поранення в результаті обстрілу з боку українських силовиків околиць міста Горлівка, сказав журналістам представник самопроголошеної Донецької народної республіки в спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню.

© РИА Новини / Сергій АверинВ Києві заявили про трьох варіантах “повернення” Донбасу”В результаті мінометного обстрілу з боку ВСУ по Зайцево отримав поранення мирний житель, 1942 р., що знаходився в будинку за адресою: вул. Карбишева, 98. Діагноз – осколкове поранення нижніх кінцівок та правої кисті”, — сказав представник відомства.

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