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На Гаваях лава вулкану зачепила місцевого жителя

20.05.2018

На Гавайях лава извергающегося вулкана задела местного жителяЛава зачепила чоловіка на балконі

На Гаваях лава вулкану Кілауеа зачепила місцевого жителя, повідомляє телеканал Hawaii News Now з посиланням на місцевий уряд.

За даними офіційного представника округу Джанет Снайдер, чоловік був на балконі третього поверху свого будинку, коли бризки від лави потрапили йому на ногу.

“Лава потрапила в районі гомілки, частина його ноги, з цього місця вниз, пошкоджена. Чоловіка госпіталізували з серйозною травмою”, – сказала вона.

ЗМІ зазначають, що це перший постраждалий в результаті цього виверження вулкана на Гаваях.

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