Лава зачепила чоловіка на балконі

На Гаваях лава вулкану Кілауеа зачепила місцевого жителя, повідомляє телеканал Hawaii News Now з посиланням на місцевий уряд.

За даними офіційного представника округу Джанет Снайдер, чоловік був на балконі третього поверху свого будинку, коли бризки від лави потрапили йому на ногу.

“Лава потрапила в районі гомілки, частина його ноги, з цього місця вниз, пошкоджена. Чоловіка госпіталізували з серйозною травмою”, – сказала вона.

ЗМІ зазначають, що це перший постраждалий в результаті цього виверження вулкана на Гаваях.