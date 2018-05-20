Під час авіакатастрофи на Кубі за офіційними даними загинули 110 осіб. Авіакатастрофа стала найбільшою на Кубі за останні 30 років.

Кубинські ЗМІ, посилаючись на офіційних осіб держави, повідомляють про 110 загиблих в результаті катастрофи літака Boeing-737. Серед загиблих — 104 пасажири і 6 членів екіпажу. Всього на борту знаходилися 113 чоловік, з них 102 кубинця, ще двоє — громадяни Аргентини і ще двоє — африканці, які проживали на Кубі. Шість членів екіпажу і ще одна пасажирка відбувалися з Мексики, передає агентство dpa. Раніше повідомлялося, що вдалося врятувати трьох пасажирок. Уцілілі перебувають у лікарні в Гавані. Лікарі оцінюють стан цих трьох жінок як критичний.

Станом на вечір суботи було упізнано 15 тіл загиблих, серед яких п’ятеро дітей, повідомив заступник міністра охорони здоров’я країни Альфредо Гонсалес. Таким чином нинішня подія стала найбільшою авіакатастрофою на Кубі за останні 30 років. Аварія сталася 18 травня близько полудня за місцевим часом, коли літак авіакомпанії Cubana de Aviacion, що виконував рейс Гавана — Ольжин, впав незабаром після зльоту. Повідомлялося, що літак був орендований у мексиканської авіакомпанії Damojh Global Air. Міністр транспорту Куби Адель Іскьердо Родрігес заявив журналістам, що «чорні ящики» літака знайдені, а також кубинська влада схвалили запит Boeing на відвідування країни фахівцями компанії. Крім цього Іскьердо Родрігес розповів, що авіакомпанія Cubana орендувала впав літак менш ніж на один місяць за умови, що за обслуговування лайнера буде відповідати мексиканський перевізник.

Міністр додав, що на Кубі широко поширена практика оренди літаків у зв’язку з неможливістю через санкції США придбавати власні повітряні судна. При цьому Куба має право закуповувати літаки в ряді інших країн, серед яких Франція та Україна, проте цьому заважають складності при обслуговуванні та інші фактори.

Саме на адресу Damojh Global Air за останні 10 років були направлені дві серйозні претензії щодо роботи екіпажів. Один з випадків був пов’язаний з небезпечним перевищенням загальної ваги завантаженого багажу, повідомляє AP з посиланням на представника цивільної авіації республіки Гайана, звідки виконувався той рейс.