ПАРИЖ, 20 травня — . Євросоюз може взяти на себе компенсацію вартості можливих американських санкцій для європейських компаній після виходу США з іранської угоди, заявив вранці у неділю міністр економіки Франції Брюно Ле Мер в ефірі радіостанції Europe1. Олексій ВитвицкийЭксперт: між ЄС і США з-за санкцій щодо Ірану “розгортається колізія”

“Ми будемо робити все для захисту компаній від можливих санкцій — ред.), оскільки мова йде про наших економічних інтересах. Десятки французьких компаній на законних підставах інвестують в Іран в рамках угоди (за іранською ядерною програмою – ред.), ведуть торгівлю, і вони повинні мати можливість продовжувати це”, — сказав Ле Мер.

Він задався питанням, “чи можна прийняти той факт, що США стануть економічним жандармом планети?” “Чи можемо ми прийняти безроздільне домінування без поваги до міжнародних правил? Ясно, що європейський відповідь має бути “ні”, — додав міністр.

Він нагадав, що глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вже виступив з деякими пропозиціями” з питання американських санкцій. “Ми знову представимо наші пропозиції щодо зміцнення європейського економічного суверенітету”, — продовжив Ле Мер. © Фото : аккаунт міністерства оборони Ірану в мережі FacebookСпасти за кілька тижнів: сторони угоди з Іраном вирішують завдання нерядовую

За його словами, мова може йти про те, що Євросоюз візьме на себе компенсацію вартості санкцій підприємствам. “У нас є європейський бюджет, який повинен дозволити нам захищати наші компанії і торгівлю”, — пояснив він.

Ще однією можливою мірою, нагадав міністр, може бути запровадження “автономної фінансової системи, щоб Європа більше не залежала від американської фінансової та банківської системи”. Також Ле Мер не виключив запровадження, в разі необхідності, санкцій проти компаній, які не дотримуються європейські правила”.

Восьмого травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, в тому числі і вторинних (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було зупинено в результаті досягнутої угоди.