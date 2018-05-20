РИМ, 20 травня – , Олександр Логунов. Поліція італійського міста Генуя заарештувала пару серійних грабіжників, які перед нальотами на місцеві супермаркети користувалися послугами екстрасенса, щоб визначити найбільш вдалий день для вчинення злочину.

© AP Photo / Luis Romero”Поза законом”: наймогутніші і жорстокі банди мираПреступники, повідомляє місцева поліція, потрапили в порочне коло: будучи токсикоманами, двоє чоловіків постійно потребували грошей на нові дози наркотиків. Додаткові витрати спричиняло їх захоплення послугами медіума, який неодноразово консультував їх по телефону – на момент арешту їх борг перед ним сягав тисячі євро.

Як встановило слідство, екстрасенс займався тлумаченням снів двох чоловіків, не підозрюючи про їх наміри. Він повинен був вирішити, обіцяє чи конкретний день можливості для заробляння грошей, таким чином мимоволі визначаючи дату майбутнього пограбування.

Все на совісті злочинців три нальоту на генуезькі супермаркети. Успішним з них виявився лише перший, здійснений у березні – тоді здобиччю банди стали 4 тисячі євро, які вони під дулом пістолета змусили співробітницю магазину вийняти з каси. Друге пограбування не увінчалося успіхом: касир супермаркету просто відмовилася віддати гроші людині, яка в чорній балаклаві і мотоциклетному шоломі погрожував їй зброєю.

Після двох пограбувань, скоєних схожим чином, поліція змогла вийти на слід групи. Став останнім у злочинної діяльності злочинців наліт пішов не за планом всупереч сприятливому пророцтвом: уві сні вони побачили, як у них горять волосся. Вогонь їх штатний екстрасенс прийняв за символ майбутніх грошей.

У минулу середу один з бандитів пішов на справу без свого напарника, який залишився вдома через хворої ноги. Поліцейські вже чекали його біля магазину. Його напарника заарештували пізніше в їх притулок.