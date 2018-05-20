МОСКВА, 20 травня — . Прес-секретар міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца заявила, що на території РФ перебуває понад 20 українських політичних в’язнів.

© РИА Новини / СтрингерКиев не виконує антиросійський заклик Лондона. Хоче, але не може”щонайменше 24 українця є політичними в’язнями в РФ… вкотре вимагаємо від РФ звільнити полонених”, — написала вона в своєму мікроблозі в Twitter.

Раніше голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв заявив, що на Україні у в’язницях утримується за політичними мотивами більш 400 росіян.