За пост президента борються чотири кандидати, серед яких і нинішній глава держави Ніколас Мадуро

У Венесуелі сьогодні, 20 травня, проходять дострокові президентські вибори. Виборці повинні будуть обрати нового главу держави, строк повноважень якого становить шість років.

За пост президента борються чотири кандидати, серед яких і нинішній глава держави Ніколас Мадуро, який претендує на другий термін. Його основним суперником є висуванець від партії “Прогресивний авангард” Енрі Фалькон.

При цьому варто зазначити, що найбільші опозиційні партії, які контролюють парламент Венесуели, у виборах брати участь не будуть.

Всього у виборах президента зможуть взяти участь 20,3 млн громадян країни, ще 107 тис. венесуельців проголосують за кордоном.

Очікується, що на території країни відкриються майже 45 тис. виборчих центрів та дільниць.

На думку спостерігачів, перемогу, швидше за все, отримає нинішній президент, хоча експерти і прогнозують низьку явку виборців. В той же час не виключено, що ситуація з переможцем на виборах може вирішитися в останній момент.

Зазначимо, що президентські вибори у Венесуелі проходять на тлі глибокої економічної кризи. Оголошення виборів передували масові протести, учасники яких звинувачували президента країни Ніколаса Мадуро в ігноруванні законів, взяття під варту політичних опонентів і в тиску на судові органи, а також в економічних проблемах країни.