Політик Михайло Саакашвілі назвав на своїй сторінці в Facebook генпрокурора Юрія Луценка “сволотою” і запевнив: він та інші куми президента обов’язково будуть сидіти в тюрмі.

“Ця сволота збирається зберегти себе в кріслі вищих органів держави за будь-яку ціну, обманюючи українців. Хочу розчарувати Луценко: на цей раз вже не вийде – все це збіговисько кумів Порошенко піде під суд, щоб вони не вигадували і які б гроші не кинули на шахрайські витівки на виборах”, – йдеться в заяві.

При цьому він підкреслив, що у випадку, якщо офіційна судова система відмовиться залучати цих осіб до відповідальності, “буде суд українського народу, який вони обікрали і зрадили”.