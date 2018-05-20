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Саакашвілі: Луценко – сволота

20.05.2018

Саакашвили: Луценко – сволочь

Політик Михайло Саакашвілі назвав на своїй сторінці в Facebook генпрокурора Юрія Луценка “сволотою” і запевнив: він та інші куми президента обов’язково будуть сидіти в тюрмі.

“Ця сволота збирається зберегти себе в кріслі вищих органів держави за будь-яку ціну, обманюючи українців. Хочу розчарувати Луценко: на цей раз вже не вийде – все це збіговисько кумів Порошенко піде під суд, щоб вони не вигадували і які б гроші не кинули на шахрайські витівки на виборах”, – йдеться в заяві.

При цьому він підкреслив, що у випадку, якщо офіційна судова система відмовиться залучати цих осіб до відповідальності, “буде суд українського народу, який вони обікрали і зрадили”.

Саакашвили: Луценко – сволочь

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