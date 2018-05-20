МОСКВА, 20 травня — . Петро Порошенко заявив, що Україна уважно перегляне всі міжнародні договори, укладені в рамках СНД. Про це повідомляється на сайті українського президента. Катерина Штукина”Сіра зона”. Аналітик розповів про наслідки виходу України з СНД

За його словами, Київ вийде з тих угод, які хоч трохи не відповідають національним інтересам.

Порошенко також заявив, що Україна не затвердила статут СНД і не збирається ставати повноцінною учасницею співдружності.

Україна в СНД

Київ не раз заявляв про намір вийти з СНД. В лютому 2014 року влада країни відмовилися від подальшого головування в об’єднанні. Раміль СитдиковУходя, закрийте двері: куди Україна вийде з СНД?

У квітні Порошенко доручив уряду почати цю процедуру і запропонував “остаточно закрити українське представництво” в Мінську. При цьому Київ має намір зберегти ті угоди з країнами об’єднання, які вважає вигідними для себе: про визнання дипломів і працевлаштуванні, про транзит та інші.

У суботу український президент повідомив, що підписав указ про відкликання представників України з усіх статутних органів об’єднання.

Глава російського МЗС Сергій Лавров зазначав, що небажання Києва співпрацювати в рамках СНД шкодить розвитку економіки, соціальної сфери та інтересам громадян країни.

© РИА Новини / Віталій ПодвицкийВ вільне плавання