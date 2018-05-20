БЕЛГРАД, 20 травня — . Обраний президент і лідер правлячої Демократичної партії соціалістів (ДПС) Чорногорії Міло Джуканович в неділю приніс присягу і вступив на посаду глави держави.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийВ ЕП розповіли, коли Сербія і Чорногорія можуть стати членами ЕвросоюзаВыборы президента Чорногорії відбулися 15 квітня. Всього було зареєстровано сім кандидатів, правом голосу володіли 532 599 громадян республіки, явка склала 63,92%. Згідно з остаточними даними Державної виборчої комісії, Джуканович отримав 180,2 тисячі голосів (53,9%), що становить більше половини визнаних дійсними голосів і переміг у першому турі.

Церемонія інавгурації проходить в старій столиці країни – місті Цетіне. Обраний президент виголосив слова клятви перед депутатами Скупщини (парламенту) республіки, після чого він офіційно вступає на посаду.

“Присягаюся своєю честю на конституції Чорногорії, що посаду президента Чорногорії буду виконувати чесно і відповідально для добробуту всіх громадян нашої вітчизни. Як глава держави присвячу себе збереженню незалежності і суверенітету Чорногорії та її розвитку як громадянського, демократичного, екологічного і соціально-справедливої держави, заснованої на верховенстві закону”, — виголосив Джуканович. Веде трансляцію Радіо і телебачення Чорногорії (RTCG).

На церемонії присутні члени уряду та дипломатичного корпусу, духовенства і університетське керівництво.

Лідер правлячої Демократичної партії соціалістів заявляв , що має намір в ході майбутнього п’ятирічного мандата подбати про поліпшення відносин своєї країни з Росією. Джуканович сім мандатів був прем’єром республіки, по одному разу — президентом і міністром оборони, і фактично керує Чорногорією з 1991 року.