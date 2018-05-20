МОСКВА, 20 травня — . Перші виборчі дільниці відкрилися на президентських виборах у Венесуелі, венесуельці обирають главу держави на найближчі шість років, повідомляє агентство AVN. © Flickr / Márcio Cabral de МоигаПроцедура виборів президента Венесуели

Виборчі дільниці відкрилися о 6 ранку за місцевим часом (13.00 мск) в одному з самих східних міст країни Матурін.

У виборах глави держави у Венесуелі беруть участь чотири кандидати: чинний президент країни Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, інженер Рейнальдо Кихада і колишній пастор Хав’єр Бертуччі.

Результати останнього опитування, проведеного компанією Hinterlaces, віддавали 48% голосів чинному президенту Мадуро, його опонентові Фальконе — 31%. Ще 14% громадян збираються проголосувати за представника руху “Надія на зміни” Хав’єра Бертуччі.

Згідно з даними опитування компанії Datanalisis, Фалькон випереджав у перевагах виборців чинного президента на 7%. Більше 41% опитаних заявили про готовність віддати голоси за Фалькона, за Мадуро готові голосувати понад 34%.