МОСКВА, 20 травня — . Президент України Петро Порошенко заявив, що майже 1,5 тисячі пам’ятників Леніну знищено на території країни, повідомляється на сайті глави держави.

© РИА Новини / СтрингерУкраина — на межі виживання. Як спадкоємці Майдану руйнували державу”Одних тільки пам’ятників Леніну демонтували майже півтори тисячі”, — сказав він.

Порошенко додав, що в рамках закону про декомунізацію були перейменовані 52 тисячі площ та вулиць і майже тисяча населених пунктів.

У серпні минулого року директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович повідомляв, що майже 2,5 тисячі пам’яток на Україні були демонтовані в рамках декомунізації, у тому числі понад 1,3 тисячі монументів Леніну. За словами В’ятровича, “Леніна в містах більше немає”, але, можливо, пам’ятки залишилися в сільській місцевості та на території підприємств.

© AFP 2018 / Aleksey FilippovДекоммунизация в шлунку. Українських військових хочуть залишити без мясаС травня 2015 року в Україні діє закон “про засудження комуністичного та нацистського режимів”, який забороняє пропаганду радянської символіки. Він передбачає, зокрема, перейменування міст і вулиць, названих на честь радянських державних діячів. Інститут нацпам’яті публікував список, в який увійшли 520 історичних особистостей, чия діяльність підпадає під дію закону “про декомунізацію”, і тому їхні імена повинні зникнути з географічних назв. Документ викликав великий резонанс у суспільстві, оскільки в ньому не були чітко прописані межі його застосування.