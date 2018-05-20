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Абрамовичу відмовили в продовженні британської візи, пишуть ЗМІ

20.05.2018

МОСКВА, 20 травня — . Роману Абрамовичу не продовжили британську візу, пише видання The Bell з посиланням на джерела в оточенні російського бізнесмена.

Доллары США. © РИА Новини / Наталія СеливерстоваРоссийские бізнесмени втратили за день більше 15 мільярдів доларів”Двоє співрозмовників The Bell кажуть, що попередня віза у Абрамовича стекла більше трьох тижнів тому, а нову йому не видали”, — пише видання.

The Bell зазначає, що з-за цього власник лондонського футбольного клубу “Челсі” не зміг бути присутнім на стадіоні “Уемблі” в Лондоні на фінальному матчі Кубка Англії проти “Манчестер Юнайтед”, який його команда виграла з рахунком 1:0, завершивши сезон з трофеєм.

Інше джерело, на який посилається The Bell, стверджує, що офіційної відмови у видачі нової візи не надходило, влада Британії продовжують розглядати документи Абрамовича.

Представники бізнесмена і Home Office (департамент уряду Великобританії, який відповідає за імміграційний контроль) відмовилися від коментарів, додало видання.

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