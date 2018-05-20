КИШИНІВ, 20 травня — . Більше 100 тисяч виборців, або приблизно 16%, взяли участь у виборах в місцеві органи влади в Кишиневі до 13:00 (збігається з мск), найактивніше голосують люди старше 55 років, повідомила журналістам представник кишинівського виборчого округу Інна Бабін.

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер Молдови проголосував на дострокових виборах мера в КишиневеМестные вибори проходять у семи населених пунктах Молдови, в тому числі в столиці і в Бельцях — другому за величиною місті країни. До 8:00 явка в Кишиневі склала 1,08%.

“До 13:00 в Кишиневі проголосували 101 069 чоловік. Найактивніше голосують люди старше 55 років, найменш активними до цього часу є виборці у віці від 18 до 24 років”, — сказала Бабін.

Вона прокоментувала чутки про брак бюлетенів на окремих виборчих дільницях. За словами Бабін, жодної скарги від виборців та спостерігачів поки не зареєстровано.

Згідно із законодавством Молдови, поріг явки на загальних місцевих виборах становить 25%. Переможцем визнається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, включених в списки. Якщо всі кандидати наберуть менше 50%, то через два тижні відбудеться другий тур виборів, де переможцем стане отримав просту більшість голосів. У другому турі місцевих виборів немає порогу явки.

Виборчі дільниці закриються о 21:00 (збігається з мск).