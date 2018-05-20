БЕЛГРАД, 20 травня – . Чорногорія є найбільш розвиненою державою Західних Балкан та наступної вступить в ЄС, заявив після вступу на посаду президент республіки Міло Джуканович.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийМило Джуканович вступив на посаду президента ЧерногорииВ неділю в старій столиці країни – місті Цетіне проходить церемонія інавгурації глави держави. Лідер правлячої Демократичної партії соціалістів Джуканович вимовив слова клятви перед депутатами Скупщини (парламенту) республіки, після чого він офіційно вступає на посаду.

“У дуже важких умовах, ведена чітким баченням, Чорногорія зберегла світ. Встановила економічну стабільність, стала незалежною країною. Ми найбільш розвинену державу Західних Балкан та перший наступний член Євросоюзу”, — заявив президент. Трансляцію вів Радіо і телебачення Чорногорії (RTCG).

“Європейському союзу необхідна внутрішня консолідація”, — додав Джуканович.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийНовый президент Чорногорії планує налагодити відносини з РоссиейЦеремонии інавгурації проходить без високопоставлених представників ЄС, лідерів іноземних держав і частини парламентської опозиції.

Лідер правлячої Демократичної партії соціалістів заявляв , що має намір в ході майбутнього п’ятирічного мандата подбати про поліпшення відносин своєї країни з Росією. Джуканович сім мандатів був прем’єром республіки, по одному разу — президентом і міністром оборони, і фактично керує Чорногорією з 1991 року.

Голова Європарламенту Антоніо Таяні повідомив у минулий четвер, що Сербія і Чорногорія можуть увійти до складу Євросоюзу до кінця 2025 року.

© РИА Новини / Раміль СитдиковМогерини похвалила Чорногорію за солідарність з зовнішньою політикою ЗападаЕврокомиссия 6 лютого оприлюднила нову стратегію щодо розширення ЄС у відношенні країн Західних Балкан. У документах, представлених виконавчої колегією ЄС, говориться, що “для Сербії і Чорногорії, які ведуть переговори про вступ, (стратегії) відзначені кроки, необхідні для завершення процесу вступу до 2025 року”.

Євросоюз надав раніше статус кандидатів на вступ у співтовариство Албанії, Македонії, Сербії і Чорногорії. У лютому 2016 року офіційну заявку на приєднання до ЄС подала Боснія і Герцеговина. Косово, визнане 23 з 28 членів ЄС, також претендує на членство в співтоваристві. © , ИнфографикаИстория і перспективи Європейського союзу