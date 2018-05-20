НЬЮ-ДЕЛІ, 20 травня — . Шестеро силовиків загинули у неділю внаслідок підриву на саморобній міні патруля поліції в штаті Чхаттісгарх в центральній частині Індії, передає телеканал NDTV. © Flickr / Sanyam ВаһдаВозле офісу посольства Індії в Непалі стався вибух

Згідно з його даними, позашляховик, в якому перебували семеро поліцейських і військовослужбовців, що патрулював територію навколо одного з селищ, коли пролунав вибух. Незабаром після цього бойовики, імовірно, відносяться до однієї з діючих в цих районах маоїстських угруповань, забрали з тіл убитих силовиків автоматичні гвинтівки і зникли в невідомому напрямку.

“За попередньою інформацією, шість людей загинули і ще один постраждав. Служби безпеки ведуть операцію з пошуку нападників”, — заявив телеканалу представник контртерористичного підрозділу індійської поліції.

Бойовики-маоїсти, яких в Індії називають наксалітами, активно діють у ряді штатів країни: Біхарі, Чхаттісгарі, Джаркханд, Оріссі та інших. Бойовики ведуть партизанську війну, ховаючись в джунглях і регулярно здійснюючи вилазки в населені пункти для нападів на представників влади. З 1960-х років радикали воюють проти центрального уряду Індії, декларуючи своєю метою “звільнення селян від гніту капіталізму”.