МОСКВА, 20 травня – . Іран і Греція в неділю підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері транспортного співробітництва, йдеться в заяві Організації управління транспортом та дорожнім рухом Ірану.

© РИА Новини / Володимир ФедоренкоЕС і Іран домовилися створити робочу групу з питань нафтової торгівлі”Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері транспортного сполучення між Ісламською Республікою Іран і Грецією на дорогах Ірану та Греції був підписаний з представником міністерства інфраструктури і транспорту Греції”, — йдеться в повідомленні організації.

Повідомляється, що угода передбачає полегшення здійснення транспортних операцій між країнами для покращення економічного розвитку обох держав.

Сторони також відзначили, що ради зростаючому співпраці між Іраном і Грецією.