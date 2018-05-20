Сторони обговорили загрози КНДР зірвати майбутні переговори з США



“Президенти обмінялися думками з приводу різних кроків загроз (виходу з переговорів з денуклеаризації і скасування зустрічі з керівництвом Південної Кореї, – ред.), зроблених КНДР”, – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, раніше Трамп підтвердив невизначеність навколо зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином. Крім того, він підкреслив, що не відмовиться від вимог позбутися ядерної зброї.

Білий дім висловив надію, що зустріч все-таки відбудеться, і заявив про готовність президента США до важких переговорів. Зазначимо, зустріч лідерів Сполучених Штатів і Північної Кореї запланована на 12 червня і, згідно з домовленостями, пройде в Сінгапурі.