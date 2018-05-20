ТАЛЛІНН, 20 травня — . Близько 30 вибухових пристроїв виявлено в ході протимінних навчань НАТО Open Spirit, які проходять з 11 по 25 травня в територіальних водах Естонії, повідомив у неділю головний штаб Сил оборони республіки.

CC0 / SHAPE NATO / Exercise SiilКрупнейшие навчання в Естонії: старий грамофон під скрип натовських гусеницОколо 20 кораблів і кілька водолазних команд діють на навчаннях НАТО Open Spirit під керівництвом ВМС Естонії в пошукових зонах поблизу Талліна, а також островів Хійумаа, Сааремаа і Муху. У завдання міжнародних підрозділів входить виявлення вибухових пристроїв у морській акваторії Естонії, їх ідентифікація та знешкодження.

“У Таллінському затоці знайдено більш десяти вибухових пристроїв. Поблизу коси Сырве міжнародні підрозділи знайшли вісім радянських якірних мін і п’ять німецьких донних мін часів Другої світової війни. В інших районах пошуків виявлені різні донні, авіаційні, якірні міни і мінні якоря”, — йдеться в повідомленні.

Моряки відзначають, що пізнані російські і радянські якірні морські міни часів Першої та Другої світових воєн M-06, M-08 і M-12, кожна з яких важить приблизно півтонни. Також знайдені протичовнові ракети РБУ, донна міна УДМ, авіаційна бомба САБ-250 і німецькі донні міни LMB.

“Щоб знайти що залишилися після світових воєн вибухові пристрої, ми у співпраці з експертами та істориками визначили зони пошуку в рамках протимінної операції, щоб гарантувати точність і, за підсумками роботи, все більшу безпеку в економічних зонах Естонії і на найбільш популярних навігаційних шляхах”, — сказав командувач ВМС капітан другого рангу Петер Иваск.

Вчення Open Spirit щорічно проводяться з 1995 року по черзі поблизу берегів Естонії, Латвії і Литви. Під час Першої і Другої світових воєн в Балтійському морі було закладено близько 150 тисяч мін, у тому числі близько 80 тисяч — у Фінській затоці.

У минулому році Open Spirit проходили в Латвії, де було виявлено та нейтралізовано 58 вибухонебезпечних предметів, з них 34 — військовими моряками Естонії.