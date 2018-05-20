ДОНЕЦЬК, 20 травня — . Дві людини загинули, ще двоє отримали поранення в результаті обстрілу з боку українських силовиків територій Донецької народної республіки за минулу добу, заявив журналістам заступник командувача оперативного командування самопроголошеної ДНР Едуард Басурин.

“В результаті обстрілу поранення отримали двоє наших військовослужбовців”, — сказав Басурин.

Басурин підкреслив, що за фактами загибелі і поранення людей проводяться слідчі дії стосовно конкретних командирів збройних сил України. Найближчим часом будуть порушені нові кримінальні справи. Крім того, за його словами, ведеться збір доказів за фактами військових злочинів проти жителів Донбасу, які щомісяця передаються в міжнародні судові інстанції.

“Народ Донбасу буде домагатися, щоб кримінальне переслідування даних осіб (командирів підрозділів збройних сил України — ред.) здійснювалося через Інтерпол”, — додав Басурин.

Раніше представник ДНР у Спільній центрі з контролю і координації (СЦКК) заявив журналістам про поранення двох мирних жителів на околиці Горлівки. Пізніше виконуючий обов’язки голови адміністрації міста Горлівка Іван Приходько повідомив про загибель двох поранених жителів у лікарні.

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