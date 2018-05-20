МОСКВА, 20 травня — . Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді зустрівся з впливовим шиїтським релігійним діячем Муктадой ас-Садром, очолює який переміг на парламентських виборах в Іраку виборчий блок “Саирун”, повідомляється в заяві прес-служби прем’єра.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийНа парламентських виборах в Іраку переміг шиїтський блок “Саирун”Парламентські вибори в Іраку пройшли 12 квітня вперше після визволення країни від терористичного угруповання “Ісламська держава” (ІГ, заборонена в РФ). Явка за попередніми підрахунками склала 44,52%, в голосуванні взяли участь 10,7 мільйона чоловік. Виборчий блок “Саирун”, очолюваний ас-Садром, посів перше місце на парламентських виборах.

“Зустріч з паном Муктадой ас-Садром (спрямована — ред.) на спільну роботу, щоб прискорити формування уряду”, — йдеться в заяві прес-служби.

Згідно із заявою, прем’єр ще раз привітав іракський народ з проведенням в термін виборів і подякував сили безпеки за охорону виборців. Також наголошується, що аль-Абаді закликав всі блоки прийняти результати виборів.

© AFP 2018 / Haidar HamdaniПредставитель Муктади ас-Садра: не дозволимо втручатися в справи ИракаПо даними Вищої незалежної виборчої комісії Іраку, взяти участь у виборі нових депутатів мали право 24 мільйони виборців з 36-мільйонного населення країни. У виборчих перегонах взяли участь 29 виборчих блоків, які об’єднали близько 200 різних політичних партій. Виборчком нарахував понад семи тисяч кандидатів, бажаючих зайняти одне з 329 представлених у парламенті депутатських місць.

Перемогла на виборах коаліції народних обранців належить сформувати уряд, який буде керувати країною наступні чотири роки.