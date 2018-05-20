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Папу Римського Павла VI канонізують: названа дата

20.05.2018

Папу Римского Павла VI канонизируют: названа датаПавло VI був главою Католицької церкви з 1963 по 1978 рік

Блаженний Папа Павло VI буде проголошений святим у неділю, 14 жовтня 2018 р., під час Святої Меси на площі Святого Петра у Ватикані. Про це було оголошено під час Консисторії Кардиналів.

Разом з блаженним Павлом VI відбудеться канонізація мученика Оскара Арнульфо Ромеро, Архієпископа Сан-Сальвадору (Сальвадор), а також італійських священиків Франческо Спінеллі і Вінченцо Романо, німецької черниці Марії Катерини Каспер і іспанської монахині Насарии Игнасии Марч Меси.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у великодньому зверненні побажав миру Україні.

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