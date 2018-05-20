Павло VI був главою Католицької церкви з 1963 по 1978 рік

Блаженний Папа Павло VI буде проголошений святим у неділю, 14 жовтня 2018 р., під час Святої Меси на площі Святого Петра у Ватикані. Про це було оголошено під час Консисторії Кардиналів.

Разом з блаженним Павлом VI відбудеться канонізація мученика Оскара Арнульфо Ромеро, Архієпископа Сан-Сальвадору (Сальвадор), а також італійських священиків Франческо Спінеллі і Вінченцо Романо, німецької черниці Марії Катерини Каспер і іспанської монахині Насарии Игнасии Марч Меси.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у великодньому зверненні побажав миру Україні.