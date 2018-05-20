МОСКВА, 20 травня — . У Сноквалми, штат Вашингтон, пума напала на двох велосипедистів, загнавши їх у пастку. Про це повідомляє USA Today з посиланням на місцеві правоохоронні органи. © REUTERS / Ilya Naymushin Втекла з цирку пума напала на мешканку Красноярська

Інцидент стався в лісі неподалік від Сіетла. Близько 11 вечора в службі порятунку пролунав дзвінок з криком про допомогу, після чого зв’язок перервався. Встановивши місцезнаходження абонента, правоохоронці виїхали в район пошуку. Там вони знайшли одного з велосипедистів. Його доставили в лікарню у важкому стані, зараз пацієнт йде на поправку.

Другий чоловік загинув. За попередніми даними, він намагався втекти від хижачки, але пума наздогнала його і розтерзав. Коли рятувальна група приїхала на місце, пума стояла над мертвим тілом. За словами представника шерифа округу Кінг Райана Ебботта, агресивну тварину застрелили.

1 dead, 1 injured in cougar attack near North Bend https://t.co/4GTMFn8MBp pic.twitter.com/FwsNzELjz1 — KING 5 News (@KING5Seattle) 20 травня 2018 р.

З 1980 року в США зафіксовано більше ста нападів хижих кішок на людей, 20 осіб були вбиті.