КИШИНІВ, 20 травня — . Явка виборців на дострокових місцевих виборах в молдавському місті Бєльці, за даними ЦВК, до 16.00 за місцевим часом (збігається з московським) перевищила 25%.

© Fotolia / melanie_10В Молдові почалися дострокові вибори в місцеві органи влади”За даними ЦВК на 16:00, в Бєльцях проголосували 25,3% виборців — це більше 26 тисяч осіб. При цьому жінки голосують активніше за чоловіків”, — повідомляється на сайті Центрвиборчкому.

В Бельцях (другому за величиною місті Молдови) фаворитами виборчої кампанії вважається представник политформирования “Наша партія” Микола Григоришин і кандидат від партії соціалістів Олександр Вусатий. Всього на крісло мера Бельц претендують вісім кандидатів.

Згідно із законодавством Молдови, поріг явки на загальних місцевих виборах становить 25%. Переможцем визнається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, включених в списки. Якщо всі кандидати наберуть менше 50%, то через два тижні відбудеться другий тур виборів, де переможцем стане отримав просту більшість голосів. У другому турі місцевих виборів немає порогу явки.

Виборчі дільниці закриються о 21:00 (збігається з мск).

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