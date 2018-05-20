МОСКВА, 20 травня — . Реакція Києва на поїздку українського блогера по Кримському мосту показує лукавість влади України, яким “правда очі коле”, вважає депутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек.

© РИА Новини / Олексій МальгавкоНа Україні пообіцяли покарати блогера за поїздку по Кримському мостуРанее Голова Держприкордонслужби України Олег Слободян ефірі телеканалу ATR пригрозив штрафом видеоблогеру з Миколаєва Віктору Петровському, який проїхав по Кримському мосту і розповів, що знаходиться під враженням від побаченого.

“Український блогер, який написав про Кримському мосту, зірвав завісу зі сцени театру, в якому брехливі актори обманюють українське суспільство, а заодно і продемонстрував нездатність української влади розповісти щось конкретне про самому великому мосту Росії”, — сказав Бальбек.

“Але, як відомо, правда очі коле, саме тому український режим вже звинуватив блогера в незаконному відвідуванні “окупованого Криму”. Ну а своїх політиків, відкрито провідних бізнес на півострові, Київ, звичайно ж, в упор не бачить — навіть якщо вони теж прокотилися по Кримському мосту. Ось і вийшла колізія: суфлер — брехливий, король — голий, міст — зразковий, а блогер, на думку української влади, — недолугий”, — додав депутат.

Міст в Крим з Краснодарського краю — найбільший в Росії, його довжина становить 19 кілометрів. Початок руху автомобілів спочатку планували на грудень 2018 року, але роботи завершили з випередженням. Президент РФ Володимир Путін 15 травня відкрив автомобільну частину мосту через Керченську протоку, рух автотранспорту запущено 16 травня.

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