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У Держдумі прокоментували реакцію Києва на поїздку блогера по Кримському мосту

20.05.2018

МОСКВА, 20 травня — . Реакція Києва на поїздку українського блогера по Кримському мосту показує лукавість влади України, яким “правда очі коле”, вважає депутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек.

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста© РИА Новини / Олексій МальгавкоНа Україні пообіцяли покарати блогера за поїздку по Кримському мостуРанее Голова Держприкордонслужби України Олег Слободян ефірі телеканалу ATR пригрозив штрафом видеоблогеру з Миколаєва Віктору Петровському, який проїхав по Кримському мосту і розповів, що знаходиться під враженням від побаченого.

“Український блогер, який написав про Кримському мосту, зірвав завісу зі сцени театру, в якому брехливі актори обманюють українське суспільство, а заодно і продемонстрував нездатність української влади розповісти щось конкретне про самому великому мосту Росії”, — сказав Бальбек.

“Але, як відомо, правда очі коле, саме тому український режим вже звинуватив блогера в незаконному відвідуванні “окупованого Криму”. Ну а своїх політиків, відкрито провідних бізнес на півострові, Київ, звичайно ж, в упор не бачить — навіть якщо вони теж прокотилися по Кримському мосту. Ось і вийшла колізія: суфлер — брехливий, король — голий, міст — зразковий, а блогер, на думку української влади, — недолугий”, — додав депутат.

Міст в Крим з Краснодарського краю — найбільший в Росії, його довжина становить 19 кілометрів. Початок руху автомобілів спочатку планували на грудень 2018 року, але роботи завершили з випередженням. Президент РФ Володимир Путін 15 травня відкрив автомобільну частину мосту через Керченську протоку, рух автотранспорту запущено 16 травня.

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