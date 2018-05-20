КИШИНІВ, 20 травня — . Явка виборців на дострокових місцевих виборах у Кишиневі перевищила 25%, вибори відбулися. © Sputnik / Мирослав РотарьВ Кишиневі більше ста тисяч виборців проголосували до першої години дня

“У Кишиневі виборчі дільниці відвідали 25,13% виборців, що проголосували 159,5 тисячі осіб. Явка в передмістях столиці склала 21%”, — повідомляється на сайті Центрвиборчкому.

На пост градоначальника молдавської столиці претендують 11 кандидатів, але головними конкурентами, як свідчать соціологічні опитування, є колишній радник президента Молдови Іон Чебан (голова фракції соціалістів у міській раді столиці), а також Сільвія Ради — незалежний кандидат, яка виконувала обов’язки мера Кишинева з моменту відставки екс-мера Доріна Кіртоаке. Шанси є у Андрія Нестасе, підтримуваного партією “Платформа “Гідність і правда”, депутата румунського парламенту Костянтина Кодряну (йому підтримку має Партія національної єдності) і колишнього міністра навколишнього середовища Валерія Мунтяну від Ліберальної партії.

Місцеві вибори в неділю проходять в семи населених пунктах країни, у тому числі в столиці і в Бельцях — другому за величиною місті Молдавії. © AP Photo / Efrem LukatskyПремьер Молдови проголосував на дострокових виборах мера в Кишиневі

Згідно із законодавством Молдови, поріг явки на загальних місцевих виборах становить 25%. Переможцем визнається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, включених в списки. Якщо всі кандидати наберуть менше 50%, то через два тижні відбудеться другий тур виборів, де переможцем стане отримав просту більшість голосів. У другому турі місцевих виборів немає порогу явки.

Виборчі дільниці закриються о 21:00 (збігається з мск).