У Конго підтвердили 26 смертей від вірусу Ебола



Від вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго померли вже 26 осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Конго, передає AP.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про ще одну смерть від Еболи, таким чином кількість померлих зросла до 26 осіб.

Як йдеться в заяві, оприлюдненій у неділю вранці, було підтверджено чотири нових випадки захворювання Ебола. Всього під час спалаху захворювання зафіксовано 46 випадків геморагічної лихоманки, зокрема це 21 підтверджений випадок Еболи, 21 ймовірний і чотири підозри.

Президент Конго Джозеф Кабіла і його уряд в суботу домовилися збільшити кількість коштів на реагування на ситуацію з Ебола, яке на сьогодні становить більше 4 мільйонів доларів.

Уряд прийняв рішення про надання безоплатної медичної допомоги в районах і забезпечення особливої турботи про всіх жертв Еболи і їх родичів.

Відзначається, що запобігти спалаху захворювання спробують за допомогою експериментальної вакцини. Вона все ще проходить етапи тестування, проте вона була ефективною під час спалаху в Західній Африці кілька років тому.

Очікується, що вакцинацію почнуть на початку тижня. Зараз в Конго вже більше 4000 доз і ще більше планують доставити