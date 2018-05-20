ЄРЕВАН, 20 травня – . Близько 80 видів толми (або долми – страви з фаршированих овочів або виноградного листя) представлені в неділю на всеармянском фестивалі, повідомив голова громадської організації по розвитку та збереженню традицій вірменської кулінарії Седрак Мамулян.

© Depositphotos / GorkemdemirКухня розбрату: Facebook заблокував акаунт кулінара через суперечки про долма”В проведеному нашою організацією восьмому фестивалі 30 команд представляють 70-80 видів толми”, — сказав Мамулян.

Фестиваль проходить у селі Хнаберд Араратській області недалеко від історико-археологічного музею-заповідника “Двін”. У ньому беруть участь десятки ресторанів і виробників кулінарної продукції. Крім самих різних видом толми, фарширований м’ясом, рибою, овочами, гостям пропонують вина, солодощі, шашлики, традиційні вірменські випічки.

За словами Мамуляна, очолювана ним організація оголосила травень місяцем толми у всьому світі. “Зусиллями наших співвітчизників, громад, посольств, церковних структур в 6-7 країнах вже проведені свята толми – наприклад, в Улан-Уде, Москві, Тюмені, в декількох містах Грузії. Чекаємо інформації з Румунії, Польщі, України та Лівану”, — сказав глава організації.

Кухня займає не останнє місце серед показників національної самобутності, однак кулінарний мову єдиний і зрозумілий в усьому світі. “Спілкуючись з кухарями з різних країн світу, я зрозумів, що кулінарний світ солідарний, не рахуючи деяких політизованих явищ, не пов’язаних з кухнею”, — сказав Мамулян.

Зокрема, за його словами, три роки тому під час фестивалю святково-обрядових страв ассірійська громада представила толму з цибулею. “Рецепт такий же толми ми відновили завдяки нашим співвітчизникам у румунській Трансільванії. Зрозуміло, що вірмени і ассірійці — найдавніші народи, які жили разом і перенимавшие один у одного культурні традиції, і неважливо, хто у кого перейняв, важливо, що ці явища збереглися”, — сказав Мамулян.

Він повідомив, що фестивалі толми пройдуть в різних країнах світу і в майбутньому році.