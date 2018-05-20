ЛОНДОН, 20 травня — , Наталія Копилова. Великобританія не відмовляла Роману Абрамовичу у видачі інвестиційної візи, мова йде про тривалій процедурі продовження, заявив джерело з оточення російського бізнесмена. Сергій ГунеевАбрамовичу відмовили в продовженні британської візи, пишуть ЗМІ

“Стара віза закінчилася, він подав документи на продовження. Але строки розгляду зараз довше, ніж зазвичай”, — сказав співрозмовник агентства.

З цієї причини Абрамович поки не може в’їжджати в Великобританію.

Раніше видання The Bell з посиланням на джерела в оточенні Абрамовича повідомило, що у власника лондонського футбольного клубу “Челсі” віза “спливла більше трьох тижнів тому, а нову йому не видали”. Коментарями представників бізнесмена і Home Office (департаменту уряду Великобританії, який відповідає за імміграційний контроль) ЗМІ не має.