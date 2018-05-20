МІНСЬК, 20 травня – . У міністерстві внутрішніх справ Білорусі жалкують, що над посольством Великобританії в Мінську був вивішений прапор ЛГБТ, йдеться в заяві відомства. СтрингерРадикалы у Києві зірвали лекцію про права представників ЛГБТ-спільноти

“У МВС жалкують про те, що 17 травня над посольством Великобританії був вивішений райдужний прапор – символ людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Ініціативу іноземної держави створити проблеми там, де їх не існує, вдалою назвати не можна”, — зазначається на сайті відомства.

Міністерство послалося на зроблену раніше заяву посла Великобританії в Мінську Фіони Гібб, яка, зокрема, пояснила, що таким чином диппредставництво сприяє “просування прав ЛГБТ-спільноти” і звертає увагу громадськості на ЛГБТ-людей та дискримінацію, з якою вони стикаються”.

“Винесемо за дужки політичний аспект цієї події. Поговоримо про інше. Саме 17 травня прихильники одностатевих відносин визначили отаким святом. Але що він з себе представляє? Ніколи в нашій країні цей день не був і не є якимось пам’ятним і значущим. Причина очевидна – переважна більшість білорусів дотримується традиційних сімейних цінностей, у тому числі християнських. А заяви подібного роду виклик цим цінностям”, — вважають в білоруському МВС.

Там зазначили, що “представники одностатевих відносин люто відстоюють свою позицію, незважаючи на існуючі в суспільстві звичаї та традиції”. “Як не крути, але одностатеві стосунки – це підробка. А суть підробки завжди однакова – знецінення істини”, — йдеться в заяві.