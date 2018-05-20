МОСКВА, 20 травня – . Єврокомісар з питань енергетики Мігель Аріас Каньете в неділю провів зустріч з міністром закордонних справ Мохаммадом Джавадом Зарифом, повідомляється на сайті МЗС Ірану. © AP Photo / Kamil ZihniogluВо Франції розповіли, хто може заплатити за санкції США проти Ірану

“Країни ЄС надають подвоєне значення збереженню досягнень Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), а політична воля ЄС полягає в реалізації СВПД та продовження співпраці між європейськими компаніями і Іраном”, — заявив Каньете

За його словами, вихід США з угоди створив деякі труднощі для Європи, однак, незважаючи на це, ЄС має намір продовжувати співпрацювати з Іраном для збереження і здійснення СВПД.

“З виходом США з угоди, очікування громадськості від ЄС щодо збереження СВПД зросли і в сучасних умовах політичної підтримки Європою ядерної угоди недостатньо. Щоб продовжити економічне співробітництво з Іраном, ЄС повинен зробити більше практичних кроків і збільшити свої інвестиції в Іран”, — заявив глава іранського МЗС Зариф. Станіслав СавельевАмериканский експерт заявив про загрозу розвалу СВПД після виходу США

Він також зазначив, що повідомлення про можливий вихід європейських компаній з іранських проектів не відповідає заявам про бажання співпрацювати з Іраном.

У середу французька нафтова компанія Total повідомила, що вийде з проекту “Південний Парс 11” в Ірані через санкції США, якщо компанія за підтримки французьких і європейських органів влади не зможе отримати спеціальний дозвіл від американської влади, яка могла б захистити її від вторинних санкцій за законодавством США.

Раніше в Тегерані відбулася зустріч єврокомісара Мігеля Аріаса Каньете і голови організації з атомної енергетики Ірану Алі Акбара Салехі. ЄС і Іран підтвердили прихильність здійснення СВПД, в тому числі положень, що стосуються співробітництва у сфері мирного атома.