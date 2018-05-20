ВАШИНГТОН, 20 травня — . Президенти США і Південної Кореї Дональд Трамп і Мун Чже Ін обговорили по телефону розвиток ситуації навколо КНДР, заявили в Білому домі.

© РИА Новини / Марія ФроловаПрезиденты Південної Кореї і США обговорили загрози КНДР відмовитися від диалогаОтмечается, що телефонна розмова відбулася в суботу ввечері.

Президенти здзвонилися для того, щоб “обговорити останнє розвиток (ситуації — ред.) в КНДР і продовжити тісну координацію перед зустріччю президента Трампа з північнокорейським лідером Кім Чен Ином” 12 червня в Сінгапурі.

На 12 червня запланована зустріч Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином в Сінгапурі, проте Пхеньян пригрозив відмовитися від діалогу з США, якщо від північнокорейської держави будуть в односторонньому порядку домагатися тільки відмови від ядерної зброї без нормалізації відносин.

У прикордонному пункті Пханмунджом 27 квітня відбулася зустріч Мун Чже Іна і Кім Чен Ина. Однак на минулому тижні КНДР скасувала міністерську зустріч двох корейських держав і пригрозила відмовитися від саміту Кім Чен Ина з Трампом після того, як США і Південна Корея розгорнули військові навчання, спрямовані проти Півночі.

© РИА Новини / Раміль СитдиковТрамп висунув адмірала на посаду посла в Південній Корєєв зокрема, в навчаннях вперше були задіяні вісім винищувачів-“невидимок” F-22, призначених для нанесення ударів по ядерним і ракетним об’єктів на території КНДР. Разом з тим бомбардувальники B-52 у навчаннях було вирішено не використовувати.

Напередодні КНДР вимагає від Південної Кореї повернути 12 колишніх офіціанток корейського ресторану в Китаї, яких, як стверджують в Пхеньяні, проти їх волі вивезли на південь Корейського півострова. У Південній Кореї запевняють, що особи з Північної Кореї зробили добровільний втечу. © , ИнфографикаКуда можуть долетіти ракети КНДР