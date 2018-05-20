Президент України Петро Порошенко заявив, що частина конфіскованих “грошей Януковича” витратили на будівництво доріг, реформування освіти, медицини та будівництво житла для військових.

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Порошенко заявив, що в країні проходить складний процес реформ і саме на це були витрачені конфісковані гроші.

“Все це реалізується частково і за рахунок повернення грошей, які були вкрадені у народу України клікою Януковича”, – сказав глава держави.

За словами Порошенка, країні завдяки реформам і децентралізації вдалося значно збільшити держбюджет, більше ніж у два рази, а місцеві в 3-4 рази.

Також Порошенко зазначив, що в 2018 році у зведеному державному бюджеті частка місцевих бюджетів завдяки децентралізації вперше склала 51%.