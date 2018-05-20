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Порошенко розповів, куди витратили “гроші Януковича”

20.05.2018

Порошенко рассказал, куда потратили "деньги Януковича"

Президент України Петро Порошенко заявив, що частина конфіскованих “грошей Януковича” витратили на будівництво доріг, реформування освіти, медицини та будівництво житла для військових.

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Порошенко заявив, що в країні проходить складний процес реформ і саме на це були витрачені конфісковані гроші.

“Все це реалізується частково і за рахунок повернення грошей, які були вкрадені у народу України клікою Януковича”, – сказав глава держави.

За словами Порошенка, країні завдяки реформам і децентралізації вдалося значно збільшити держбюджет, більше ніж у два рази, а місцеві в 3-4 рази.

Також Порошенко зазначив, що в 2018 році у зведеному державному бюджеті частка місцевих бюджетів завдяки децентралізації вперше склала 51%.

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